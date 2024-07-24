Шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле

Несколько шаров с мусором, которые были запущены с территории КНДР, приземлились в границах президентской резиденции Южной Кореи в Сеуле, сообщает агентство News1.

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Как заявили в службе безопасности главы государства, их сбор завершен, вредоносного содержания не обнаружено.

Служба продолжает мониторинг, так как часть шаров все еще летит.

Ранее аэропорт Сеула приостанавливал полеты из-за шаров с мусором из КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КНДРЮжная КореяСеул

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