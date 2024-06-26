Аэропорт Сеула приостанавливал полеты из-за шаров с мусором из КНДР
Международный аэропорт Инчхон, который является главной воздушной гаванью Сеула, приостанавливал обслуживание внутренних и международных рейсов из-за воздушных шаров, которые прилетели в Южную Корею из КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Отмечается, что после того, как один из шаров приземлился на взлетно-посадочную полосу, администрация Инчхона решила закрыть аэропорт из-за опасения возможного попадания шаров в двигатели самолетов.
Согласно данным, воздушная гавань не обслуживала рейсы 26 июня в период с 1:46 по 4:44 (19:46 — 22:44 25 июня мск). Авиарейсы начали выполняться по обычному расписанию с 7:00 (1:00 мск).
Ранее сообщалось, что Северная Корея вновь запустила воздушные шары в сторону Южной Кореи, вероятно, с прикрепленными мешками с мусором. Граждан предупреждают об опасности падения прикрепленных к шарам предметов и просят не приближаться к ним, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аэропорт Сеула приостанавливал полеты из-за шаров с мусором из КНДР
- Пригожин назвал безобразными санкции Евросоюза против SHAMAN и Гагариной
- Путин переназначил Шувалова председателем ВЭБ
- Губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания заксобрания
- Несколько интернет-провайдеров в Крыму подверглись DDoS-атакам
- Ненецкий АО и Магаданская область стали регионами с самым доступным жильем
- В Курске число отравившихся продукцией сети суши-баров выросло до 13 человек
- «Гениальнее ничего нет!»: Актер Бурунов назвал Prodigy любимой группой
- Число погибших во время протестов в Кении увеличилось до 13 человек
- Российские войска уничтожили три ракетные системы HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru