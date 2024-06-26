Аэропорт Сеула приостанавливал полеты из-за шаров с мусором из КНДР

Международный аэропорт Инчхон, который является главной воздушной гаванью Сеула, приостанавливал обслуживание внутренних и международных рейсов из-за воздушных шаров, которые прилетели в Южную Корею из КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

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Отмечается, что после того, как один из шаров приземлился на взлетно-посадочную полосу, администрация Инчхона решила закрыть аэропорт из-за опасения возможного попадания шаров в двигатели самолетов.

Согласно данным, воздушная гавань не обслуживала рейсы 26 июня в период с 1:46 по 4:44 (19:46 — 22:44 25 июня мск). Авиарейсы начали выполняться по обычному расписанию с 7:00 (1:00 мск).

Ранее сообщалось, что Северная Корея вновь запустила воздушные шары в сторону Южной Кореи, вероятно, с прикрепленными мешками с мусором. Граждан предупреждают об опасности падения прикрепленных к шарам предметов и просят не приближаться к ним, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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