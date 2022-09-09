СМИ: Северная Корея провозгласила себя ядерным государством

Декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия» был принят Верховным народным собранием КНДР 7 сентября. В документе говорится о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасное технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.

Напомним, администрация США располагает сведениями о том, что Пхеньян готовится провести новые ядерные испытания. Вашингтон прорабатывает меры реагирования.

