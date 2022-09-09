СМИ: Северная Корея провозгласила себя ядерным государством

Северная Корея на законодательном уровне заявила, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

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Декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия» был принят Верховным народным собранием КНДР 7 сентября. В документе говорится о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасное технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.

Напомним, администрация США располагает сведениями о том, что Пхеньян готовится провести новые ядерные испытания. Вашингтон прорабатывает меры реагирования.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеКНДР
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