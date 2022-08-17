СМИ: КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря
КНДР в рамках испытаний запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря. Об этом сообщает Yonhap.
«Мы зафиксировали, что сегодня на рассвете Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря из провинции Пхенан-Намдо», — сообщил агентству представитель вооруженных сил Южной Кореи.
Южнокорейской и американское военные ведомства анализируют подробные характеристики запусков, пишет RT.
Запуск крылатой ракеты стал первым с января. До этого в июне КНДР испытала баллистическую ракету.
Между тем в США предположили, что Пхеньян готовится к новым ядерным испытаниям, пишет Ura.ru. Как сообщили в Госдепартаменте, американская сторона совместно с Японией и Южной Кореей прорабатывает меры реагирования.
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