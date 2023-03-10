СМИ: Северная Корея провела учения, на которых присутствовал Ким Чен Ын
Народная армия Северной Кореи провела артиллерийские учения, на которых присутствовал лидер Ким Чен Ын, сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
В ходе маневров была проведена симуляция удара по аэродрому предполагаемого противника. Глава государства подчеркнул необходимость всегда быть наготове и поддерживать северокорейский военный потенциал для предотвращения столкновений на Корейском полуострове.
Ранее МИД КНДР предупредил, что может расценить провокации США как объявление войны.
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