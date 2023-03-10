СМИ: Северная Корея провела учения, на которых присутствовал Ким Чен Ын

В ходе маневров была проведена симуляция удара по аэродрому предполагаемого противника. Глава государства подчеркнул необходимость всегда быть наготове и поддерживать северокорейский военный потенциал для предотвращения столкновений на Корейском полуострове.

Ранее МИД КНДР предупредил, что может расценить провокации США как объявление войны.

