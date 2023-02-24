МИД КНДР предупредил, что может расценить провокации США как объявление войны
Игнорирование предупреждений КНДР и продолжение провокационных действий со стороны США в отношении республике может быть расценено как объявление войны. Об этом заявил курирующий отношения с Вашингтоном директор департамента северокорейского МИД Квон Чжон Гын.
«США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности ... при игнорировании наших неоднократных протестов и предупреждений может быть расценено как объявление войны нашему государству», приводит слова дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи.
Квон Чжон Гын подчеркнул, что США должны отказаться от обязательств по развертыванию стратегических средств в Южной Корее и прекратить учения, направленные против КНДР, чтобы «разорвать порочный круг военной напряженности» в регионе.
Кроме того, северокорейский дипломат осудил за двойные стандарты Совет Безопасности ООН, который обсуждает законное право КНДР на самозащиту посредством ракетных пусков, но игнорирует повышающие напряженность действия, в том числе размещение стратегических средств и масштабные учения Вашингтона и Сеула. Квон Чжон Гын пообещал решительные контрмеры, если Совбез будет вновь по настоянию США обсуждать право Северной Кореи на самозащиту.
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