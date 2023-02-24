МИД КНДР предупредил, что может расценить провокации США как объявление войны

«США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности ... при игнорировании наших неоднократных протестов и предупреждений может быть расценено как объявление войны нашему государству», приводит слова дипломата Центральное телеграфное агентство Кореи.

Квон Чжон Гын подчеркнул, что США должны отказаться от обязательств по развертыванию стратегических средств в Южной Корее и прекратить учения, направленные против КНДР, чтобы «разорвать порочный круг военной напряженности» в регионе.

Кроме того, северокорейский дипломат осудил за двойные стандарты Совет Безопасности ООН, который обсуждает законное право КНДР на самозащиту посредством ракетных пусков, но игнорирует повышающие напряженность действия, в том числе размещение стратегических средств и масштабные учения Вашингтона и Сеула. Квон Чжон Гын пообещал решительные контрмеры, если Совбез будет вновь по настоянию США обсуждать право Северной Кореи на самозащиту.

