Совет безопасности ООН проведет заседание из-за ракетных пусков КНДР
Совет безопасности ООН проведет заседание в связи с ракетными пусками КНДР.
Как следует из программы заседаний СБ, встреча состоится 20 февраля. Заседание начнется в 15:00 (23:00 мск).
В понедельник Северная Корея запустила две ракеты в восточном направлении. По данным южнокорейских военных, из провинции Пхенан-Намдо был совершен запуск баллистических ракет малой дальности. Позже КНДР сообщила о пуске двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня в сторону Японского моря, ракеты пролетели 395 и 337 километров, пишет Газета.ру.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Пхеньян прекратить пуски снарядов и вернуться к переговорам по денуклеаризации региона, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+14 233 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+9 316 / сут.
- Депутат Саблин заявил об эффективности ЧВК «Вагнер»
- В ЛНР рассказали о подготовке ВСУ к обороне Часова Яра
- СМИ: Переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшие дни
- Совет безопасности ООН проведет заседание из-за ракетных пусков КНДР
- СМИ: Бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ в Берховке под Артемовском
- Бастрыкин: Пленные украинские военные не раскаиваются
- В Германии заявили, что ближайшие недели станут решающими для Украины
- ФРГ потеряла 100 млрд евро из-за российской спецоперации
- СМИ: военным на Украине урежут зарплаты и боевые выплаты
- КНДР в ответ на действия США будет активнее запускать ракеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru