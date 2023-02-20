Совет безопасности ООН проведет заседание из-за ракетных пусков КНДР

Как следует из программы заседаний СБ, встреча состоится 20 февраля. Заседание начнется в 15:00 (23:00 мск).

В понедельник Северная Корея запустила две ракеты в восточном направлении. По данным южнокорейских военных, из провинции Пхенан-Намдо был совершен запуск баллистических ракет малой дальности. Позже КНДР сообщила о пуске двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня в сторону Японского моря, ракеты пролетели 395 и 337 километров, пишет Газета.ру.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Пхеньян прекратить пуски снарядов и вернуться к переговорам по денуклеаризации региона, отмечает телеканал «360».

