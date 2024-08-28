СМИ: Сеул решил ужесточить позицию по Telegram
28 августа 202402:30
Власти Южной Кореи решили ужесточить позицию по отношению к мессенджеру Telegram, сообщает Reuters.
Президент Юн Сок Ель призвал тщательнее расследовать преступления сексуального характера. Так он отреагировал на сообщения СМИ о том, что в мессенджере можно встретить откровенные фото и видео с участием корейских женщин.
Ранее стало известно, что Telegram-каналы используют хештег FREEDUROV в поддержку создателя мессенджера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru