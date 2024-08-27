Ректор ЕМИУ Клименко выдвинул Павла Дурова на Нобелевскую премию

Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко предложил номинировать арестованного во Франции основателя Telegram Павла Дурова на Нобелевскую премию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Клименко подчеркнул, что Дуров является выдающейся фигурой и лидером в области цифровых технологий, достойным Нобелевской премии. В связи с этим он направил официальное представление в Нобелевский комитет с предложением наградить Дурова. Также ректор сообщил, что его инициативу поддержали представители университетов и общественных организаций из Азии и Африки.