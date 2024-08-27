Ректор ЕМИУ Клименко выдвинул Павла Дурова на Нобелевскую премию

Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко предложил номинировать арестованного во Франции основателя Telegram Павла Дурова на Нобелевскую премию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Клименко подчеркнул, что Дуров является выдающейся фигурой и лидером в области цифровых технологий, достойным Нобелевской премии. В связи с этим он направил официальное представление в Нобелевский комитет с предложением наградить Дурова. Также ректор сообщил, что его инициативу поддержали представители университетов и общественных организаций из Азии и Африки.

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Клименко добавил, что, как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС, пригласил Дурова стать почетным гостем и спикером форума. В случае, если французские власти не освободят Дурова, ему предложат принять участие в мероприятии дистанционно.

24 августа Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Французские власти подозревают основателя Telegram в причастности к ряду преступлений, включая терроризм, торговлю наркотиками, мошенничество и отмывание денег. Причиной задержания, по данным местной прессы, мог стать отказ Telegram сотрудничать с французскими властями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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