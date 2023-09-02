СМИ: Сеть супермаркетов в США уберет с полок ряд товаров из-за краж

Сеть супермаркетов в США убирает с полок продукцию Tide, Dove, Pantene и Colgate во избежание краж, пишет The Washington Post.

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Уточняется, что речь идет о магазине Giant Food в округе Колумбия. Среди наиболее популярных товаров у воров — стиральный порошок Tide, бритвенные лезвия Schick, мыло Dove, дезодорант Degree и шампунь Pantene.

Магазин заменил их продукцией собственной торговой марки. Считают, что её будут меньше воровать, так как такие товары не удастся выгодно перепродать.

Ранее американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением, что президент США Джо Байден разрушает легитимность американской демократической системы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПродуктыМагазиныСША

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