СМИ: Сеть супермаркетов в США уберет с полок ряд товаров из-за краж
Сеть супермаркетов в США убирает с полок продукцию Tide, Dove, Pantene и Colgate во избежание краж, пишет The Washington Post.
Уточняется, что речь идет о магазине Giant Food в округе Колумбия. Среди наиболее популярных товаров у воров — стиральный порошок Tide, бритвенные лезвия Schick, мыло Dove, дезодорант Degree и шампунь Pantene.
Магазин заменил их продукцией собственной торговой марки. Считают, что её будут меньше воровать, так как такие товары не удастся выгодно перепродать.
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