«Зависающий» лидер республиканцев в Сенате США признан пригодным к работе

В заключении говорится, что «эпизодическая легкость в голове» типична для периода восстановления после сотрясения мозга. Так врач отреагировал на последний инцидент, который произошел с парламентарием.

81-летний Макконнелл неожиданно замолчал и замер, когда его спросили о планах переизбираться в 2026 году. В таком состоянии он прибывал около полуминуты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

