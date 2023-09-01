«Зависающий» лидер республиканцев в Сенате США признан пригодным к работе
Лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнелл, который днем ранее вновь впал в прострацию, получил у врача Конгресса Брайана Монахана справку о медицинской пригодности к продолжению работы, сообщает РИА Новости.
В заключении говорится, что «эпизодическая легкость в голове» типична для периода восстановления после сотрясения мозга. Так врач отреагировал на последний инцидент, который произошел с парламентарием.
81-летний Макконнелл неожиданно замолчал и замер, когда его спросили о планах переизбираться в 2026 году. В таком состоянии он прибывал около полуминуты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru