СМИ: сенаторы США предложили ввести санкции за покупку Китаем нефти из России
Сенаторы Соединенных Штатов от Республиканской партии призвали ввести ограничения против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай, сообщает Bloomberg.
Согласно проекту закона, любая организация, которая способствует сделкам на поставки российской нефти или сжиженного газа в КНР, должна столкнуться «с серьезными последствиями». Предполагается, что санкции могут коснуться, в том числе китайских государственных компаний.
Как считают парламентарии, покупая российские энергоносители, Пекин поддерживает действия Москвы на Украине.
Ранее миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос заявлял, что Джо Байден не понимает основные законы экономики. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что если Байден обвиняет президента Владимира Путина в росте цен на бензин в США, то, по логике, о снижении цен на топливо необходимо просить лично у Путина.
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