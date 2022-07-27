СМИ: сенаторы США предложили ввести санкции за покупку Китаем нефти из России

Согласно проекту закона, любая организация, которая способствует сделкам на поставки российской нефти или сжиженного газа в КНР, должна столкнуться «с серьезными последствиями». Предполагается, что санкции могут коснуться, в том числе китайских государственных компаний.

Как считают парламентарии, покупая российские энергоносители, Пекин поддерживает действия Москвы на Украине.

Ранее миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос заявлял, что Джо Байден не понимает основные законы экономики. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что если Байден обвиняет президента Владимира Путина в росте цен на бензин в США, то, по логике, о снижении цен на топливо необходимо просить лично у Путина.

