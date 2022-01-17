СМИ: Сбежавший в Британию экс-сотрудник КГБ пожаловался на угрозы жизни
Бывший сотрудник КГБ Борис Карпичков, сбежавший из Латвии в Великобритании, заявил о получении письма с угрозой, после контакта с которым он якобы заболел. Британская полиция начала расследование, пишет газета Mirror.
Как отмечает издание, Карпичков до распада СССР работал на КГБ и занимался разведывательными операциями за рубежом. После 1991 года мужчина был сотрудником контрразведки ФСБ России и работал в Латвии как двойной агент. В 1998 году экс-разведчик переехал в Великобританию. При этом Латвия требовала экстрадиции Карпичкова по обвинению в мошенничестве, фальсификации документов и владении оружием, однако британский суд не удовлетворил требования из-за возможной угрозы жизни мужчины, отмечает Газета.ру.
По словам Карпичкова, в 2019 году британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) передало властям Латвии его личные данные, с тех пор мужчина получил семь сообщений с угрозами.
«Последняя (угроза), в связи с которой полиция проводит расследование, пришла по почте 2 января, в ней говорилось: "Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути"», — отмечает издание.
Экс-сотрудник КГБ отметил, что заболел спустя непродолжительное время после того, как открыл конверт. У Карпичкова наблюдались похожие на грипп симптомы.
Mirror отмечает, что одно из отправленных бывшему сотруднику спецслужб писем было подписано псевдонимом, который Карпичков использовал в Латвии во время работы на Россию.
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