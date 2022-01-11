В Латвии задержали двоих подозреваемых в сотрудничестве с военной разведкой России

Два человека задержаны в Латвии по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой России. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Латвии.

Отмечается, что подозреваемых задержали в прошлом году. По данным СГБ, эти лица встречались в России с представителями российской разведки и предоставляли им данные об оборонном секторе Латвии, не подлежащие огласке.

Подозреваемые заключены под стражу.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании агента российской военной разведки, который якобы планировал теракты в Одессе, напоминает Ura.ru.

