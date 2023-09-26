СМИ: Саудовская Аравия сокращает зависимость от США

Эр-Рияд сокращает зависимость от Вашингтона, сообщает Le Monde.

СМИ: Саудовская Аравия готова к экономическому партнерству с БРИКС

По данным издания, сложившаяся ситуация на рынке нефти позволила Саудовской Аравии занять прагматичную позицию и более не подчиняться Соединенным Штатам, отказавшись от соглашения «нефть в обмен на военную защиту» 1945 года. В настоящее время королевство повернулось в сторону России и Китая.

Саудовцы восстановили контроль над рынком нефти при активной поддержке Москвы, говорится в статье.

Ранее Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сокращение добычи нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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