СМИ: Саудовская Аравия сокращает зависимость от США
Эр-Рияд сокращает зависимость от Вашингтона, сообщает Le Monde.
По данным издания, сложившаяся ситуация на рынке нефти позволила Саудовской Аравии занять прагматичную позицию и более не подчиняться Соединенным Штатам, отказавшись от соглашения «нефть в обмен на военную защиту» 1945 года. В настоящее время королевство повернулось в сторону России и Китая.
Саудовцы восстановили контроль над рынком нефти при активной поддержке Москвы, говорится в статье.
Ранее Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сокращение добычи нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru