СМИ: Саудовская Аравия может присоединиться к банку БРИКС в качестве нового члена
28 мая 202307:43
Саудовская Аравия планирует присоединиться к Новому банку развития БРИКС, сообщает Financial Times со ссылкой на сообщение организации.
Отмечается, что страна договаривается о присоединении в качестве нового члена.
По словам экспертов, после присоединения укрепятся связи между членами Нового банка.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Саудовская Аравия может присоединиться к банку БРИКС в качестве нового члена
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru