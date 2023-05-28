СМИ: Саудовская Аравия может присоединиться к банку БРИКС в качестве нового члена

Отмечается, что страна договаривается о присоединении в качестве нового члена.

По словам экспертов, после присоединения укрепятся связи между членами Нового банка.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

