Встреча глав МИД БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня

Встреча глав МИД стран БРИКС состоится в Кейптауне 1 июня, сообщает РИА Новости.

На следующий день пройдет встреча «Друзей БРИКС», на которой запланировано присутствие главы внешнеполитических ведомств 15 африканских стран и южных государств.

Ранее президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БриксМИД РФ

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