Встреча глав МИД БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня
18 мая 202318:49
Встреча глав МИД стран БРИКС состоится в Кейптауне 1 июня, сообщает РИА Новости.
На следующий день пройдет встреча «Друзей БРИКС», на которой запланировано присутствие главы внешнеполитических ведомств 15 африканских стран и южных государств.
Ранее президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чайки стали причиной карантина по птичьему гриппу в Москве
- В Киеве заявили о значительном усилении российских сил в Артемовске
- Столтенберг: страны НАТО примут многолетнюю программу военной помощи Украине
- В Шебекинском округе в результате обстрела ВСУ погибли двое человек
- Минобороны Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
- Вице-президент «Ростелекома» выразил обеспокоенность вступлением Украины в киберцентр НАТО
- СМИ: Ереванский коньячный завод «Арарат» прекратит поставки в Россию
- Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Риме
- В Калининграде начали сносить Дом Советов
- Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru