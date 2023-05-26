Рябков: Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты
Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Всем странам, входящим в БРИКС, понятно, что Вашингтон и его союзники используют доллар в качестве оружия для давления», — подчеркнул замглавы МИД.
При этом Рябков отметил, что о единой валюте для объединения говорить пока сложно, БРИКС придется для этого синхронизировать макроэкономическую и монетарную политики.
«Двигаться в этом направлении пока ... в практическом плане сложновато», — добавил дипломат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru