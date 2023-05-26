Рябков: Страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на нацвалюты

«Всем странам, входящим в БРИКС, понятно, что Вашингтон и его союзники используют доллар в качестве оружия для давления», — подчеркнул замглавы МИД.

При этом Рябков отметил, что о единой валюте для объединения говорить пока сложно, БРИКС придется для этого синхронизировать макроэкономическую и монетарную политики.

«Двигаться в этом направлении пока ... в практическом плане сложновато», — добавил дипломат.

