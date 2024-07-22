По данным издания, российская экономика активно растет благодаря военной промышленности. При этом санкционная политика Запада является провалом.

В долгосрочной перспективе РФ вновь будет свободно участвовать в мировой торговле, вне зависимости от желания Запада.

Ранее Молдавия не присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

