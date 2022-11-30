СМИ: Самолеты Китая и России вошли в «опознавательную зону ПВО» Южной Кореи
Два китайских и шесть российских военных самолетов вошли в так называемую опознавательную зону ПВО Южной Кореи без предварительного уведомления. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
Отмечается, что около 05:48 (23:48 мск 29 ноября) два китайских бомбардировщика H-6 нарушили южнокорейскую зону в 126 км северо-западнее острова Ио, в районе 06:13 (00:13 мск) вышли из нее. Затем самолеты вновь появились к северо-востоку от города Пхохан в 06:44 (00:44 по Москве), пишет Ura.ru. Бомбардировщики покинули «опознавательную зону» в 07:07 (01:07 мск).
Южнокорейский Комитет начальников штабов утверждает, что позже китайские самолеты, четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 вошли в пределы зоны в 200 км к северо-востоку от острова Уллындо (в 12:18 (06:18 мск), воздушные суда вышли из нее в 12:36 (06:36 по Москве).
ВВС Южной Кореи задействовали истребители и приняли «тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным обстоятельствам». Воздушное пространство республики нарушено не было, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- СМИ: Самолеты Китая и России вошли в «опознавательную зону ПВО» Южной Кореи
- Кадыров сообщил о ликвидации украинских диверсантов под Кременной
- Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты
- Пожар на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области локализовали
- Россияне смогут получать налоговые уведомления через «Госуслуги» с 2024 года
- Глава МИД Латвии призвал разрешить Украине наносить удары по объектам в России
- Марочко заявил, что командиры ВСУ считают необоснованными атаки на Сватово
- Turkstat: Турция сократила закупки топлива из РФ на 25% в октябре
- Япония впервые провела учения на случай пуска ракеты у Тайваня
- Рогов: В Энергодаре остались более половины жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru