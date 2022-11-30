СМИ: Самолеты Китая и России вошли в «опознавательную зону ПВО» Южной Кореи

Отмечается, что около 05:48 (23:48 мск 29 ноября) два китайских бомбардировщика H-6 нарушили южнокорейскую зону в 126 км северо-западнее острова Ио, в районе 06:13 (00:13 мск) вышли из нее. Затем самолеты вновь появились к северо-востоку от города Пхохан в 06:44 (00:44 по Москве), пишет Ura.ru. Бомбардировщики покинули «опознавательную зону» в 07:07 (01:07 мск).

Южнокорейский Комитет начальников штабов утверждает, что позже китайские самолеты, четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 вошли в пределы зоны в 200 км к северо-востоку от острова Уллындо (в 12:18 (06:18 мск), воздушные суда вышли из нее в 12:36 (06:36 по Москве).

ВВС Южной Кореи задействовали истребители и приняли «тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным обстоятельствам». Воздушное пространство республики нарушено не было, пишет РИА ФАН.

