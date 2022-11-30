В Канаде заявили о перехвате военного самолета китайскими ВВС

Отмечается, что воздушное судно выполняло наблюдательные полеты в рамках усилий по обеспечению соблюдения санкций против КНДР, пишет RT.

«Мы можем констатировать, что эти перехваты происходили регулярно в ходе миссии», — указала Ламиранде.

Представитель военного ведомства сообщила, что с начала октября канадский самолет совершал вылеты с авиабазы острова Окинава. Воздушное судно вернулось на базу в провинцию Британская Колумбия на прошлой неделе.

Минобороны Канады не стало раскрывать даты перехватов самолета, их частоту или тип используемых НОАК самолетов из соображений национальной безопасности.

