СМИ: Самолет с Мадуро на борту приземлился в Нью-Йорке

Самолет, на борту которого находятся лидер Венесуэлы Николас Мадуро с женой, приземлился в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, 5 января в штате должен пройти суд над ним и его супругой. По прибытии в город политик пройдёт процедуру оформления и будет перевезён в следственный изолятор.

До этого мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани осудил операцию США в Венесуэле.

Ранее МИД РФ призвал руководство США освободить президента Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Дональда Трампа
ТЕГИ:СШАВенесуэлаНиколас Мадуро

