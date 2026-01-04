СМИ: Самолет с Мадуро на борту приземлился в Нью-Йорке
4 января 202602:01
Самолет, на борту которого находятся лидер Венесуэлы Николас Мадуро с женой, приземлился в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, 5 января в штате должен пройти суд над ним и его супругой. По прибытии в город политик пройдёт процедуру оформления и будет перевезён в следственный изолятор.
До этого мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани осудил операцию США в Венесуэле.
Ранее МИД РФ призвал руководство США освободить президента Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
