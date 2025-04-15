Лавров заявил, что Москва не станет заключать с США сделку, которая загонит РФ в ловушку

Москва не станет заключать с Вашингтоном соглашение, которое загонит Россию в ловушку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», — заявил глава внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, внешняя политика президента США Дональда Трампа строится на отстаивании национальных интересов, при этом он готов к диалогу с другими странами, если это не идет вразрез с интересами США.

Лавров также заявил, что Россия не просит об отмене санкций и не «бегает» за Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Лавров

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