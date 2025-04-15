Лавров заявил, что Москва не станет заключать с США сделку, которая загонит РФ в ловушку

«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», — заявил глава внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, внешняя политика президента США Дональда Трампа строится на отстаивании национальных интересов, при этом он готов к диалогу с другими странами, если это не идет вразрез с интересами США.

Лавров также заявил, что Россия не просит об отмене санкций и не «бегает» за Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

