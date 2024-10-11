СМИ: RT даже при отключении на Западе может охватить каждую страну мира

В статье, которая называется «Нападение Путина на Германию: как Россия уже много лет ведёт войну в интернете», говорится, что именно Всемирная паутина позволит RT доставлять информацию.

Также в публикации отмечается, что материалы RT предлагают зрителям и читателям в других странах нарративы, преподносящие российскую политику в качестве «лекарства от доминирования Запада».

Ранее соцсети Facebook и Instagram (платформы запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) заблокировали аккаунты RT и МИА «Россия сегодня», а также главреда телеканала и медиагруппы Маргариты Симоньян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

