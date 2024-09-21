TikTok удалил аккаунты Sputnik и RT на фоне санкций США

Соцсеть TikTok удалила аккаунты Sputnik и RT на фоне санкций США.

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Недоступны стали Sputnik International, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo и Sputnik Indonesia. При переходе в указанные аккаунты появляется сообщение: «Не удается найти данные аккаунты».

Китайский видеохостинг не комментировал блокировку аккаунтов.

Ранее стало известно, что суд в Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по запросу компании Google об отмене решений российских судов, связанных с разблокировкой YouTube-каналов АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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