TikTok удалил аккаунты Sputnik и RT на фоне санкций США
Соцсеть TikTok удалила аккаунты Sputnik и RT на фоне санкций США.
Недоступны стали Sputnik International, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo и Sputnik Indonesia. При переходе в указанные аккаунты появляется сообщение: «Не удается найти данные аккаунты».
Китайский видеохостинг не комментировал блокировку аккаунтов.
Ранее стало известно, что суд в Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по запросу компании Google об отмене решений российских судов, связанных с разблокировкой YouTube-каналов АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонда православного телевидения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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