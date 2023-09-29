СМИ: россиянина унесло в море на пляже Банг Тао на Пхукете
Российский турист пропал после купания во время отлива на пляже Банг Тао на Пхукете, сообщил портал The Phuket News.
По информации издания, 34-летний турист из России приехал на Пхукет 23 сентября. Накануне он и еще двое туристов попали в сильную отбойную волну во время отлива в 200 метрах от берега.
Двоих отдыхающих удалось спасти, однако россиянин не подавал признаков жизни на момент обнаружения. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно.
Ранее тайские спасатели обнаружили тело российского туриста, которого сбил скоростной катер на Паттайе, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru