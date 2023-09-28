Краснодарский край стал самым негостеприимным для туристов регионом РФ
Самым негостеприимным для туристов регионом России стал Краснодарский край, следует из данных опроса SuperJob.
Отмечается, что в опросе учитывалось отношение местных жителей к туристам. Так, только 26% респондентов региона заявили, что их ничего не раздражает в отдыхающих. А самым гостеприимным регионом стала Камчатка: 74% местных жителей признались, что всегда рады гостям.
Самым популярным городом в России минувшим летом стал Санкт-Петербург, его выбрали 10% туристов. Такие данные следуют из проведенного опроса ВЦИОМ. Также одним из самых популярных городов стала Казань - 8%, третье место заняла Москва, куда ездили 7% опрошенных респондентов.Чуть более четверти (27%) россиян отметили, что больше всего на отдыхе им понравилась природа, 20% восхитились погодой, 14% оценили качество сервиса в отелях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru