МИД РФ: сотни россиян просят вывезти их из Казахстана

«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию», — сообщили в Департаментк ситуационно-кризисного центра МИД России.

В первую очередь дипломаты занимаются возвращением школьников и детей, которые отдыхали в Казахстане на каникулах.

Ранее в МИД РФ заявили, что россияне не пострадали в ходе беспорядков в Казахстане. Также отмечается, что вокруг российских дипломатических учреждений спокойная обстановка.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упрекнул спецслужбы Казахстана, которые не смогли предупредить беспорядки в Казахстане.

