МИД РФ: сотни россиян просят вывезти их из Казахстана
Несколько сотен российских граждан попросили вывезти их из охваченного беспорядками Казахстана, сообщает РИА Новости.
«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию», — сообщили в Департаментк ситуационно-кризисного центра МИД России.
В первую очередь дипломаты занимаются возвращением школьников и детей, которые отдыхали в Казахстане на каникулах.
Ранее в МИД РФ заявили, что россияне не пострадали в ходе беспорядков в Казахстане. Также отмечается, что вокруг российских дипломатических учреждений спокойная обстановка.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упрекнул спецслужбы Казахстана, которые не смогли предупредить беспорядки в Казахстане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru