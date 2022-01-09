Число задержанных в Казахстане увеличилось до 4,4 тысяч

По данным правоохранительных органов страны, всего было задержано 4 тыс. 404 человека. Среди них есть иностранные граждане. Ранее сообщалось, что на востоке Казахстана в массовых беспорядках участвовали как минимум 3 тыс. человек, 500 из которых были задержаны.

Напомним, несколько сотен российских граждан попросили вывезти их из обхваченного беспорядками Казахстана. В первую очередь дипломаты занимаются возвращением школьников и детей, которые отдыхали в Казахстане на каникулах.

