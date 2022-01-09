Число задержанных в Казахстане увеличилось до 4,4 тысяч
В Казахстане в ходе спецопераций задержали 4,4 тыс. человек, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».
По данным правоохранительных органов страны, всего было задержано 4 тыс. 404 человека. Среди них есть иностранные граждане. Ранее сообщалось, что на востоке Казахстана в массовых беспорядках участвовали как минимум 3 тыс. человек, 500 из которых были задержаны.
Напомним, несколько сотен российских граждан попросили вывезти их из обхваченного беспорядками Казахстана. В первую очередь дипломаты занимаются возвращением школьников и детей, которые отдыхали в Казахстане на каникулах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru