Число задержанных в Казахстане увеличилось до 4,4 тысяч

В Казахстане в ходе спецопераций задержали 4,4 тыс. человек, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

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По данным правоохранительных органов страны, всего было задержано 4 тыс. 404 человека. Среди них есть иностранные граждане. Ранее сообщалось, что на востоке Казахстана в массовых беспорядках участвовали как минимум 3 тыс. человек, 500 из которых были задержаны.

Напомним, несколько сотен российских граждан попросили вывезти их из обхваченного беспорядками Казахстана. В первую очередь дипломаты занимаются возвращением школьников и детей, которые отдыхали в Казахстане на каникулах.

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ФОТО: Flickr/upyernoz
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