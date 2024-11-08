СМИ: Россия заинтересована в решении Трампа заключить сделку по Украине

Российские власти будут заинтересованы, если увидят, что избранный президентом США Дональд Трамп решил заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Time со ссылкой на американского экс-чиновника.

США поддержат Зеленского при решении начать переговоры с Россией

По его словам, Россия получает предложения по урегулированию конфликта. При этом Москва не намерена отвечать, пока Вашингтон не решит, что конкретно хочет предложить.

Ранее Зеленский отказался от посредников в организации переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРоссияСШАДональд Трамп

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