СМИ: Россия заинтересована в решении Трампа заключить сделку по Украине

По его словам, Россия получает предложения по урегулированию конфликта. При этом Москва не намерена отвечать, пока Вашингтон не решит, что конкретно хочет предложить.

Ранее Зеленский отказался от посредников в организации переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

