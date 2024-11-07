США поддержат Зеленского при решении начать переговоры с Россией
Вашингтон поддержит решение президента Украины Владимира Зеленского, если тот решит начать переговоры с Россией для мирного урегулирования конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он уточнил, что США не будут устанавливать сроки для начала таких переговоров, отметив, что решение должно быть принято именно Зеленским.
Миллер также подчеркнул, что на данный момент не существует признаков того, что Россия планирует прекратить боевые действия, добавив, что американская сторона не вмешивается в процесс принятия решений украинским руководством.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин изложил основные требования для достижения мира с Украиной. Среди них — закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. Также Путин потребовал полного вывода украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые должны быть признаны частью России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru