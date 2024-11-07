США поддержат Зеленского при решении начать переговоры с Россией

Вашингтон поддержит решение президента Украины Владимира Зеленского, если тот решит начать переговоры с Россией для мирного урегулирования конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он уточнил, что США не будут устанавливать сроки для начала таких переговоров, отметив, что решение должно быть принято именно Зеленским.