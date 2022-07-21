«Их грехи»: Медведев рассказал, в чем Россия не виновата
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил «грехи» западных стран, в которых «не виновата» РФ. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, Москва не имеет отношения к тому, что «европейских дурачков цинично развели американцы», ЕС сталкивается с наиболее болезненными последствиями антироссийских санкций, и население будет «люто мерзнуть в своих домах этой зимой».
Кроме того, политик пишет, что Россия не виновата в высокой продуктовой инфляции в ЕС и США и потерях вложений иностранных компаний в российскую экономику. Также РФ непричастна к тому, что «американцы избрали своим президентом странного дедушку с деменцией», который «любит другую страну куда больше своей», а также к тому, что руководство ЕС «утратило связь с реальностью» и «заставляет несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз».
Медведев указал, что «политические проходимцы» манипулируют темой восстановления границ Украины «в расчете на новые военные заказы и распил денежных потоков», а НАТО приближается к российским границам, создавая угрозу мирового конфликта.
Также политик пишет, что нет вины России в том, что после 2014 года Киев перешел «под прямое управление коллективного Запада», впоследствии Украина рискует «исчезнуть с карты мира», а «украинских преступников» будут судить за их действия против украинского и российского народов.
Ранее Медведев перечислил «грехи» России, напоминает «Свободная пресса». В числе обвинений, выдвигаемых против Москвы — рост цен на бензин и продукты в мире, убийство римского императора Гая Юлия Цезаря и исчезновение динозавров.
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