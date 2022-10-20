СМИ: Россия может использовать боевых дельфинов в ходе спецоперации на Украине
Россия может использовать боевых дельфинов в Черном море против украинских диверсантов и подводных мин. Об этом пишет обозреватель американского издания 19Fortyfive Блейк Стилуэлл.
Автор материала ссылается на данные Военно-морского института США.
«Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань — сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. <…> Что в этой ситуации может сравниться с таким животным?» — отметил Стилуэлл.
Издание предполагает, что боевые дельфины охраняют базу Военно-морского флота РФ в Севастополе. Как отмечается в материале, базу защищают всеми возможными средствами, включая животных, от возможной атаки украинских боевиков. Недавние спутниковые снимки показали наличие загонов для дельфинов рядом с российскими объектами в Крыму, пишет Ura.ru.
Центр для подготовки боевых дельфинов располагался в Крыму и перешел во владение РФ в 2014 году, напоминает телеканал «360». В некоторых странах дельфины охраняют военно-морские базы: в частности, животных используют в США, Северной Корее, Израиле.
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