СМИ: Россия и КНДР могут отразить любую агрессию
18 июня 202406:18
Москва и Пхеньян, объединив усилия, могут отразить любую агрессию, сообщает «Нодон синмун».
Как пишет северокорейское издание, традиции дружбы и единства России и КНДР укрепляются. Отмечается, что западные страны сформировали угрозы ядерной войны и стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проведении специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru