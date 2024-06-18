СМИ: Россия и КНДР могут отразить любую агрессию

Как пишет северокорейское издание, традиции дружбы и единства России и КНДР укрепляются. Отмечается, что западные страны сформировали угрозы ядерной войны и стремятся к гегемонии на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проведении специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

