СМИ: Российские войска повредили девять объектов инфраструктуры в Запорожье
Российские войска повредили до девяти объектов инфраструктры в подконтрольном украинским властям Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Кроме того, добавил чиновник, российская армия совершила 29 атак при помощи БПЛА и нанесла 121 артиллерийский удар. Малашко отметил, что в результате происшествий никто не пострадал.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жители подконтрольного Украине города Запорожье массово обращаются за помощью с переездом в Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число посетивших Гонконг россиян за год увеличилось в 37 раз
- В ОАЭ объявили о создании нового климатического фонда в размере $30 млрд
- В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о наказании за треш-стримы
- В ВТБ предупредили о мошенниках в мессенджерах, предлагающих бытовые услуги
- СМИ: Российские войска повредили девять объектов инфраструктуры в Запорожье
- В России введут обязательную диспансеризацию работающих граждан
- Суд в Москве отклонил заявление о банкротстве банка Credit Suisse
- В Петербурге школьница умерла на уроке хореографии
- АТОР рекомендовал туристам оформлять ETA для бесплатного въезда на Шри-Ланку
- За семейную ипотеку россияне платят в среднем 25 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru