СМИ: Российские войска повредили девять объектов инфраструктуры в Запорожье

Кроме того, добавил чиновник, российская армия совершила 29 атак при помощи БПЛА и нанесла 121 артиллерийский удар. Малашко отметил, что в результате происшествий никто не пострадал.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жители подконтрольного Украине города Запорожье массово обращаются за помощью с переездом в Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

