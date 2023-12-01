СМИ: Российские войска повредили девять объектов инфраструктуры в Запорожье

Российские войска повредили до девяти объектов инфраструктры в подконтрольном украинским властям Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Кроме того, добавил чиновник, российская армия совершила 29 атак при помощи БПЛА и нанесла 121 артиллерийский удар. Малашко отметил, что в результате происшествий никто не пострадал.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жители подконтрольного Украине города Запорожье массово обращаются за помощью с переездом в Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияЗапорожье

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