В ВС России появились новые системы РЭБ для защиты танков от FPV-дронов
Новые системы радиоэлектронной борьбы, которые устанавливаются на танки и защищают технику от украинских FPV-дронов, появились в российской армии. Об этом заявил командир танкового взвода Вооруженных сил РФ с позывным «Сова».
Как отметил военный, новые системы РЭБ «очень-очень хорошо» показывают себя.
«Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падают в 10 метрах от танка. То есть любой FPV-дрон», — цитирует командира РИА Новости.
Как отметил офицер, обычный разведывательный БПЛА, который подлетит слишком близко к защищенной новым средством РЭБ технике, зависнет и лишится связи со спутниками и оператором.
Между тем начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские бойцы сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителя Красноярского края арестовали за поджог пьющей жены
- Baza: В России вырастут цены на медикаменты и детское питание в стекле
- «Известия»: Бюджет может недополучить 335 млрд рублей в 2024–2026 годах
- Маск восклицательным знаком оценил мнение пользователей соцсетей о помощи Украине
- В ВС России появились новые системы РЭБ для защиты танков от FPV-дронов
- Филипп Киркоров отправился в «секретную» поездку в Китай
- Армия Израиля заявила об авиаударе по штаб-квартире ХАМАС
- Небензя: Голосование в СБ ООН показало, кто за перемирие на Ближнем Востоке
- Российские военные применили в зоне СВО новейшую огнеметную систему «Тосочка»
- СМИ: На болельщиков в Брюсселе напал известный спецслужбам выходец из Туниса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru