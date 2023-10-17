В ВС России появились новые системы РЭБ для защиты танков от FPV-дронов

Новые системы радиоэлектронной борьбы, которые устанавливаются на танки и защищают технику от украинских FPV-дронов, появились в российской армии. Об этом заявил командир танкового взвода Вооруженных сил РФ с позывным «Сова».

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Как отметил военный, новые системы РЭБ «очень-очень хорошо» показывают себя.

«Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падают в 10 метрах от танка. То есть любой FPV-дрон», — цитирует командира РИА Новости.

Как отметил офицер, обычный разведывательный БПЛА, который подлетит слишком близко к защищенной новым средством РЭБ технике, зависнет и лишится связи со спутниками и оператором.

Между тем начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские бойцы сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияВоенная ТехникаВооруженные Силы РФ

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