Россиян предостерегли от самостоятельного «глушения» дронов
Жители России не должны по собственной инициативе применять средства подавления беспилотных летательных аппаратов, так как это не разрешено законодательством РФ. На это обратил внимание руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone в «Лаборатории Касперского» Владимир Клешнин.
Он уточнил в комментарии изданию «Газета.Ru», что так называемые «глушилки» имеют право использовать только структуры, обозначенные в соответствующих законах. Речь идёт о государственных силовых ведомствах, а также отдельных частных охранных предприятиях, которые отвечают за безопасность объектов критической инфраструктуры.
По мнению эксперта, применение антидрон-решений гражданами ограничено вполне оправданно. Дело в том, что, если каждому вручить радиоэлектронное ружье для защиты своей частной территории, может возникнуть хаос. Кроме того, «глушилки» также оказывают воздействие на городскую инфраструктуру: Wi-Fi, Bluetooth и GPS.
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