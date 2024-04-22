СМИ: Российские военные нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове
Российские военные осуществили удар по телевизионной вышке в Харькове. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, на вышке, которая находится на улице Деревянко, были размещены системы связи украинской ПВО.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что после удара появились перебои с сигналом цифрового телевидения.
«Человеческих жертв нет», - написал он в своём Telegram-канале.
Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.
Ранее замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба заявил, что свыше 10 ракетных ударов было нанесено по Харькову, более 200 тысяч абонентов в Харьковской области остались без электроснабжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru