СМИ: Российские военные нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове

По его словам, на вышке, которая находится на улице Деревянко, были размещены системы связи украинской ПВО.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что после удара появились перебои с сигналом цифрового телевидения.

«Человеческих жертв нет», - написал он в своём Telegram-канале.

Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

Ранее замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба заявил, что свыше 10 ракетных ударов было нанесено по Харькову, более 200 тысяч абонентов в Харьковской области остались без электроснабжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

