NBC: ЦРУ сделало новые выводы относительно «гаванского синдрома»

Новый анализ разведданных Центрального разведывательного управления (ЦРУ) показал, что так называемый «гаванский синдром» не является частью длительной кампании противника, направленной против американских дипломатов и разведчиков. Об этом заявил телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с результатами расследования.

По их данным, ЦРУ не исключает версию о причастности иностранных граждан к появлению синдрома, в частности у американских дипломатов на Кубе в 2016 году. Однако в сотнях других случаев люди также находили у себя признаки «гаванского синдрома», но в этих случаях существовали правдоподобные альтернативные объяснения.

В Кремле отвергли причастность к «Гаванскому синдрому»

Телеканал заявил, что многие жертвы «гаванского синдрома» выразили разочарование итогами расследования разведуправления.

ЦРУ пока не прокомментировало журналистам свои выводы.

Предыдущая американская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в печати «акустическими атаками», в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили ответственность за эти инциденты на Кубу. Республика обвинения отрицает, там не исключают, что за «акустические атаки» могли принять стрекот сверчков или цикад.

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в ходе визита в Москву в ноябре прошлого года предупредил, что Москва может столкнуться с последствиями, если американские спецслужбы придут к выводам, что российские власти виновны в «гаванском синдроме» у американских дипломатов

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