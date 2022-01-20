NBC: ЦРУ сделало новые выводы относительно «гаванского синдрома»

Новый анализ разведданных Центрального разведывательного управления (ЦРУ) показал, что так называемый «гаванский синдром» не является частью длительной кампании противника, направленной против американских дипломатов и разведчиков. Об этом заявил телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с результатами расследования.

По их данным, ЦРУ не исключает версию о причастности иностранных граждан к появлению синдрома, в частности у американских дипломатов на Кубе в 2016 году. Однако в сотнях других случаев люди также находили у себя признаки «гаванского синдрома», но в этих случаях существовали правдоподобные альтернативные объяснения.