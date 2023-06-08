СМИ: России заглушила сигнал GPS в Европе
Авиакомпании Финляндии и Эстонии пожаловались на помехи в работе систем навигации из-за России, пишет Bloomberg.
По данным СМИ, возникшие проблемы с навигацией могут быть связаны с попытками России заглушить сигнал GPS после попыток атак беспилотников российской территории. Отмечается, что самолетам Финляндии срочно пришлось перейти на другую систему навигации, чтобы продолжить полеты.
Эстонское ведомство по защите прав потребителей сообщает, что российские глушилки повлияли на воздушное движение, но не вызвали проблем с работой GPS на земле. Там добавили, что источником помех является Ленинградская область, граничащая с Эстонией.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в беседе с НСН, что отключение GPS не решит проблему с проникновением дронов, поскольку на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система, передает «Радиоточка НСН».
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