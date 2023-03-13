СМИ: «Роман с Западом» закончился
Все больше государств готовы начать выражать недовольство миропорядком, навязываемым Западом. Об этом написал научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн в материале для издания South China Morning Post.
«Роман с Западом закончился, комедия превращается в фарс», — отмечает автор.
Шэн указывает, что страны начинают понимать: они могут оказаться следующими после того, как Запад избавится от «экзистенциальных угроз» в лице России. Как отметил автор, страны НАТО «подтверждают свой порядок», призывая государства Юга поддержать их дело или «столкнуться с последствиями».
При этом эксперт полагает, что у США больше нет ресурсов для «полного контроля над порядком», пишет RT. По мнению Шэна, бывшие колонии или полуколонии больше не будут молчать, когда бывшие «хозяева» настаивают на старом мироустройстве, где им подчиняются.
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