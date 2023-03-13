Асселино считает, что, «если человечество все еще будет существовать через два века», историки будущего будут удивлены безответственностью нынешних политических лидеров и крупных западных СМИ.

«Своим высокомерием и слепотой они объединят весь мир против Запада», — указал политик.

Так Асселино прокомментировал избрание новым министром обороны Китая Ли Шанфу, отмечает Газета.ру. США в 2018 году ввели против Ли Шанфу санкции из-за военного сотрудничества с Москвой. Асселино назвал это «хлестким ответом» Пекина на ограничения Вашингтона, пишет «Свободная пресса».

