Во Франции предположили, что безответственность Запада объединит мир против него

Действия западных политиков могут привести к объединению мира против Запада, считает лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. Об этом политик написал в своем Twitter.

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Асселино считает, что, «если человечество все еще будет существовать через два века», историки будущего будут удивлены безответственностью нынешних политических лидеров и крупных западных СМИ.

«Своим высокомерием и слепотой они объединят весь мир против Запада», — указал политик.

Так Асселино прокомментировал избрание новым министром обороны Китая Ли Шанфу, отмечает Газета.ру. США в 2018 году ввели против Ли Шанфу санкции из-за военного сотрудничества с Москвой. Асселино назвал это «хлестким ответом» Пекина на ограничения Вашингтона, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЗападФранция
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