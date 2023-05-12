СМИ: Rheinmetall планирует выпускать на Украине 400 танков Panther в год
Германский концерн Rheinmetall AG организовал на Украине совместное предприятие с «Укроборонпромом», сообщает Handelsblatt.
По данным издание, оно займется ремонтом бронетехники и даже её производством.
Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер на общем собрании группы DAX в Дюссельдорфе заявил, что на Украине может создаваться до 400 танков Panther в год.
По его словам, этот год станет лучшим в истории концерна с точки зрения поступающих заказов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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