СМИ: Rheinmetall планирует выпускать на Украине 400 танков Panther в год

По данным издание, оно займется ремонтом бронетехники и даже её производством.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер на общем собрании группы DAX в Дюссельдорфе заявил, что на Украине может создаваться до 400 танков Panther в год.

По его словам, этот год станет лучшим в истории концерна с точки зрения поступающих заказов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оружейного концерна Rheinmetall AG, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

