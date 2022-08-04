СМИ: РФ обходит нефтяные санкции через Египет

Для этого 24 июля использовался небольшой египетский порт на средиземноморском побережье. Танкер Crested доставил на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра 700 тыс. баррелей российской нефти. Спустя несколько часов судно Chris забрало партию или ее часть из порта, среди которой могло быть и горючее из России.

Терминал Эль-Хамра был построен для перевалки сырой нефти, которую добывают в Западной пустыне Египта. Там могут смешивать российское сырье с местным, чтобы усложнить попытку выяснить ее происхождение.

Напомним, страны «Большой семёрки» (G7) рассматривают возможность полностью запретить услуги по транспортировке нефти из России, если ее стоимость не согласована «международными партнёрами».

