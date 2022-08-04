СМИ: РФ обходит нефтяные санкции через Египет

Москва могла найти способ обхода введенных против нее санкций по экспорту нефти при помощи Египта, сообщает Bloomberg.

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Для этого 24 июля использовался небольшой египетский порт на средиземноморском побережье. Танкер Crested доставил на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра 700 тыс. баррелей российской нефти. Спустя несколько часов судно Chris забрало партию или ее часть из порта, среди которой могло быть и горючее из России.

Терминал Эль-Хамра был построен для перевалки сырой нефти, которую добывают в Западной пустыне Египта. Там могут смешивать российское сырье с местным, чтобы усложнить попытку выяснить ее происхождение.

Напомним, страны «Большой семёрки» (G7) рассматривают возможность полностью запретить услуги по транспортировке нефти из России, если ее стоимость не согласована «международными партнёрами».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЕгипетСанкции Против РоссииНефть
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