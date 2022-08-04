СМИ: РФ обходит нефтяные санкции через Египет
Москва могла найти способ обхода введенных против нее санкций по экспорту нефти при помощи Египта, сообщает Bloomberg.
Для этого 24 июля использовался небольшой египетский порт на средиземноморском побережье. Танкер Crested доставил на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра 700 тыс. баррелей российской нефти. Спустя несколько часов судно Chris забрало партию или ее часть из порта, среди которой могло быть и горючее из России.
Терминал Эль-Хамра был построен для перевалки сырой нефти, которую добывают в Западной пустыне Египта. Там могут смешивать российское сырье с местным, чтобы усложнить попытку выяснить ее происхождение.
Напомним, страны «Большой семёрки» (G7) рассматривают возможность полностью запретить услуги по транспортировке нефти из России, если ее стоимость не согласована «международными партнёрами».
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