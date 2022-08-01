СМИ: Запад отложит санкции против российской нефти из-за опасений кризиса
Запад воздержится от введения новых санкций в отношении нефти из России, чтобы избежать обострения энергетического и продовольственного кризисов. Об этом пишет Financial Times.
Евросоюз ранее запретил компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть, напоминает Ura.ru. Однако Великобритания так и не присоединилась к запрету, ограничив лишь страхование для перевозок сырья в само Соединенное Королевство.
Отмечается, что на Западе испугались угрозы резкого скачка цен на энергоресурс и возникновения дефицита после полного запрета на нефть из РФ. Чтобы избежать кризиса, Еврокомиссия предусмотрела ряд исключений из санкций; европейские компании смогли продолжить сотрудничество с некоторыми российскими партнерами. во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов.
По словам представителя страхового рынка Lloyd's of London Патрика Дэвисона, Британия не запрещает страхование судов, поставляющих российскую нефть в другие страны. В то же время заинтересованные лица взаимодействуют с властями и готовы следовать указаниям Лондона в случае введения новых ограничений, пишет Газета.ру.
Источники Financial Times сообщают, что руководство США и Британии допускают введение полного запрета на страхование судов с российской нефтью к концу года.
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