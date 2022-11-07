Бизнесмен Пригожин высмеял утверждения о «попытках интервенции» в выборы в США

Бизнесмен Евгений Пригожин иронично ответил на вопрос журналистов о «попытках интервенции» со стороны России, а в частности самого предпринимателя, в выборы в конгресс США, которые пройдут 8 ноября.

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В комментарии, который опубликован на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте», он отметил, что «мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться».

«Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», - ответил Пригожин.

Ранее газета The New York Times написала, что американские исследователи выявили серию российских информационных операций, направленных на то, чтобы повлиять на американские выборы и, возможно, подорвать поддержку Украины, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Вмешательство России В Выборы СШАВыборы в СШАЕвгений Пригожин
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