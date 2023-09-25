СМИ: рейтинг одобрения работы Байдена достиг нового антирекорда

Его деятельность одобряют 41% избирателей, 56% высказались против того, что он делает в качестве главы государства. Это является самым высоким показателем с момента вступления Байдена в должность президента США.

59% участников исследования заявили, что им не нравится его экономическая политика. 74% зарегистрированных избирателей выражают опасения о том, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы выдвигаться на второй срок.

Ранее Байден сбился при рассказе истории, которую повторил дважды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

