СМИ: рейтинг одобрения работы Байдена достиг нового антирекорда
Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена установил новый антирекорд, сообщает NBC.
Его деятельность одобряют 41% избирателей, 56% высказались против того, что он делает в качестве главы государства. Это является самым высоким показателем с момента вступления Байдена в должность президента США.
59% участников исследования заявили, что им не нравится его экономическая политика. 74% зарегистрированных избирателей выражают опасения о том, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы выдвигаться на второй срок.
Ранее Байден сбился при рассказе истории, которую повторил дважды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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