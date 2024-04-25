СМИ: Разрешение для Airbus использовать титан из России – временное

Разрешение властей Канады для компании Airbus использовать титан российского производства, несмотря на санкции Оттавы в отношении российской корпорации «ВСМПО-Ависма», носит временный характер, сообщает Globe and Mail.

По данным издания, в Канаде надеются, что Airbus сможет отказаться от использования российского металла в пользу продукции других стран-производителей. Возможными поставщиками титана для создания авиалайнеров могут стать Китай, Япония и Казахстан.

Собеседники также указали на то, что санкции против российского производителя титана могли повлечь для авиакосмической промышленности. Отмечается, что правительство Франции, владеющее частью активов Airbus, добивалось от канадских властей выдачи разрешения на дальнейшее использование российского титана в производстве самолетов.

В 2023 году американские власти ввели ограничения против пяти российских компаний, в их числе производитель титана, корпорация «ВСМПО-Ависма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

