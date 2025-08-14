СМИ рассказали о погоде на Аляске в день встречи Путина и Трампа

Уточняется, что дождей в городе в день саммита не ожидается, а облачность будет умеренной.

«Температура воздуха днем составит плюс 14-18 градусов, но ощущаться будет как плюс 10 градусов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве в пятницу ожидается солнечная погода и до 23 градусов тепла.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа в Анкоридже начнётся 15 августа в 22:30 мск, сообщает RT.

