СМИ рассказали о погоде на Аляске в день встречи Путина и Трампа

Погода в Анкоридже (Аляска, США), где 15 августа пройдёт встреча российского и американского президентов Владимира Путин и Дональда Трампа, будет в меру комфортная. Об этом пишет «ФедералПресс».

СМИ: Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе

Уточняется, что дождей в городе в день саммита не ожидается, а облачность будет умеренной.

«Температура воздуха днем составит плюс 14-18 градусов, но ощущаться будет как плюс 10 градусов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве в пятницу ожидается солнечная погода и до 23 градусов тепла.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа в Анкоридже начнётся 15 августа в 22:30 мск, сообщает RT.

