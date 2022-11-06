СМИ рассказали о меркантильных причинах отказа Джонсона за пост премьера Великобритании
Борис Джонсон отказался от участия в выборах главы Консервативной партии Великобритании и премьер-министра и снял свою кандидатуру, чтобы не потерять £10 млн ($11,3 млн) в год от публичных выступлений и продажи мемуаров. Об этом сообщает издание The Observer со ссылкой на источники.
Источники The Observer сообщили, что бизнесмен из США Ари Эмануэль, возглавляющий агентство по поиску талантов Endeavour, предупредил Джонсона о двукратном падении его доходов от будущих выступлений в случае проигрыша в борьбе за премьерский пост в Великобритании. Журналисты напоминают, что оставил попытки вернуться на Даунинг-стрит, а бывший министр финансов Сунак занял там кабинет главы правительства Британии.
По словам представителя Джонсона, выводы журналистов не соответствуют действительности. По его словам, для принятия решения финансовые причины были «совершенно не важны».
Ранее телеканал Sky News сообщил, что Джонсон «вышел из гонки консерваторов за лидерство», придя к выводу, что «это просто неподходящее время», чтобы претендовать на пост премьера.
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